Villingen-Schwenningen Harmoniesucht als Kommunikationsbarriere

Kein Wunder, dass der Kommunikationsexperte dabei vor allem die Verständigung untereinander auf dem Schirm hat. Ein Problem dabei: Die sogenannten Kommunikationsbarrieren: Desinteresse, Killerphrasen, Machtdistanz und Harmoniesucht. "Wenn man nicht aneinander gerät, dann ist man nicht in der Nähe seiner Möglichkeiten", stellt Brandl klar. Eine Ehe ohne Streit – für ihn ganz klar Horror. "Dann lebt man doch gar nicht!" Stattdessen sollten sich die Gegenüber klar machen, dass die zwischenmenschliche Kommunikation – egal ob im privaten oder geschäftlichen Bereich – grundsätzlich fehlerbehaftet ist. Deshalb: "In Krisen lieber mal den Satz fallen lassen: ›Wie hast Du das jetzt gemeint‹?"

Immer wieder stellt Brandl dabei Verbindungen zu seiner Tätigkeit als Berufspilot her – gewinnt die Aufmerksamkeit der Zuhörer schnell mit Humor und seiner lockeren Art und regt diese umso öfter zum Nachdenken an. So auch mit seinem abschließenden Zitat, das ihm sein ehemaligen Fluglehrer mit den Weg gegeben hat: "Erfahrung ist die Summe aller überlebten Fragen." Sein Tipp deshalb: "Raus aus der Reiserücktrittsmentalität, wir müssen auch bereit sein, Fehler zu machen." Wichtig sei nur, angelehnt an seinen Beruf, sich zuvor zwei entscheidende Fragen zu stellen: Überleben diese Passagiere, wenn die Sache schief geht? Und: Kann der Flieger hinterher überhaupt noch genutzt werden? Wenn ja: "Geben Sie sich die Chance, überlebbare Fehler zu machen, um daraus zu lernen!"