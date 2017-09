Villingen-Schwenningen Harmonie beim FC 08 Villingen

Finanzen

945 000 Euro an Einnahmen standen im Geschäftsjahr 2016 Ausgaben in Höhe von 912 000 Euro entgegen – somit konnte der FC 08 ein Gewinn von rund 33 000 Euro erwirtschaften.

Erhofft hatten sich die Verantwortliche jedoch mehr – insbesondere aufgrund des DFB-Pokalspiels gegen den FC Schalke 04 im August 2016. Jedoch wären am Ende die Kosten für die Stadionmiete in Freiburg höher gewesen, die Gelsenkirchener hätten sich zudem nicht an Abmachungen gehalten, sich an den Kosten zu beteiligen. Insgesamt hatte man auch mehr Zuschauer erwartet. Am Ende blieben Einnahmen in Höhe von 170 000 Euro über, ohne Abzug der Steuer.

Der Schuldenstand des Vereins konnte um 23 000 Euro reduziert werden, es bleiben weiterhin 143 000 Euro an Verbindlichkeiten gegenüber Privatpersonen. "Wir haben damit weniger Schulden abgebaut als geplant", erklärt hierzu Finanzvorstand Wolfgang Holzinger, der zudem im Amt bestätigt wurde. Gleichzeitig konnten bei der Hauptversammlung Grundlagen geschaffen werden, um die Einnahmenseite zu erhöhen. Einstimmig wurden die Eintrittspreise für die kommende Saison erhöht (zwei Euro Zuschlag Tribüne, ansonsten ein Euro). Zudem segneten die Mitglieder die Erhöhung der Mitgliedspreise ab: Zukünftig zahlen Erwachsene 20 Euro mehr, Jugendliche zehn Euro.

Sportlich

Sportlich sieht man sich, nach dem Abstieg aus der Verbandsliga aber dem sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga, dank der aktuell guten Leistungen auf dem richtigen Weg. Auch mit der Leistung der elf Jugendmannschaften und der zweiten Mannschaft zeigte man sich zufrieden. Das Ziel weiterhin: Talente aus der Jugend über die U23 weiterzuentwickeln, um sie in den Oberligakader der Aktiven einzubinden.