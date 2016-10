Villingen-Schwenningen Happy End für eine späte Liebe

Sigrid Stratmann und Wence Kadlec waren nach zig Behördengängen, unzähligen Schriftwechseln und vielen Gesprächen am Ende mit ihrem Latein.

Der Schwarzwälder Bote berichtete über den außergewöhnlichen Fall, der überregional für Entsetzen sorgte, denn: Der ehemalige Ingenieur Wence Kadlec lag dem deutschen Staat nie auf der Tasche, kassierte bis dahin keinen Cent öffentliches Geld. Und das Paar kämpft unter erschwerten Bedingungen für seine späte Liebe: Sigrid Stratmann droht der Verlust des Augenlichts, sie hat schon jetzt ein stark eingeschränktes Sehvermögen und darf nicht mehr fliegen. Die Reise nach Kanada ist für sie ein Ding der Unmöglichkeit. Der Witwe – sie verlor ihren früheren Mann, einen Gymnasiumsdirektor, im Alter von 45 Jahren viel zu früh – bliebe der Beistand ihres Lebenspartners damit gerade dann versagt, wenn sie ihn am nötigsten bräuchte.

Als ehemalige VHS-Lehrerin und Dolmetscherin sowie Mitbegründerin und spätere Präsidentin der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Villingen mangelt es Sigrid Stratmann weder an Durchsetzungswillen noch an Engagement. Doch angesichts dieser behördlichen Entscheidung war auch sie machtlos.

Schweren Herzens buchte Wence Kadlec also seinen Flug. Am kommenden Freitag sollte seine Maschine nach Kanada abheben.

Die glückliche Wende in diesem Fall kam also quasi in letzter Minute: Am Freitag erhielt das Paar die erlösende Botschaft von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei: "Herr Kadlec bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung!" Nachdem der Schwarzwälder Bote nach seiner Berichterstattung im August den Kontakt zwischen Sigrid Stratmann und Thorsten Frei hergestellt hatte, setzte dieser alle Hebel in Verbindung, um zu helfen. "Letztlich bin ich der Meinung, dass es schlichtweg unzumutbar ist, dass sich eine 88-jährige Bürgerin allein durch die Widrigkeiten der Bürokratie schlagen kann und muss – insbesondere weil es augenscheinlich Widersprüche in den Aussagen gab", so der Bundestagsabgeordnete vor Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Was folgte, waren zig Gespräche und Schriftwechsel. Mit dem Paar, mit Behörden im Bund, in der Stadt und im Regierungspräsidium. Paragrafen und Gesetzestexte wurden geprüft, es wurde sensibilisiert. Und erst am Freitagabend, eine Woche vor dem geplanten Abflug, kam der durchschlagende Erfolg: Die Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, so Thorsten Frei, sah einen rechtskonformen Weg, um die Aufenthaltsgenehmigung für Wence Kadlec auszustellen. "Gott sei Dank, kam es zu einem glücklichen Ende", freut sich der Bundestagsabgeordnete, dass es ihm gelungen ist, "Gesprächskanäle zu öffnen und dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen".

Wenn Wence Kadlec am Freitag in Frankfurt nun in den Flieger nach Kanada steigt, dann nur, um in seiner Heimat ein paar Formalitäten zu erledigen und dann auf dem schnellsten Weg zurück zu seiner großen Liebe in Deutschland zu fliegen.