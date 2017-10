Villingen-Schwenningen Hansel jetzt Kripochef

Der bisherige Kommissariatsleiter Volker Bausch hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Der 42-jährige Hansel war bereits 1997 im Kommissariat der Doppelstadt tätig, bevor ihn seine berufliche Laufbahn über die Polizeidirektion Villingen-Schwenningen und die Stelle als Revierleiter in Waldshut-Tiengen nach Schwenningen führte. Und nun wechselte er vier Jahre später zurück zur Kriminalpolizei – in leitender Position.

Sein Nachfolger in Schwenningen wird Alexander ­Türschmann. Er war zuvor Revierleiter in Balingen und übernimmt nun die Führung der 60-köpfigen Truppe in Schwenningen.