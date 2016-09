Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Samstagnachmittag gekommen. VS-Schwenningen. Ein junger Mountainbike-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei mit Handy in der Hand und ohne Sturzhelm vom Parkplatz des Treff Discounts in die Schubertstraße einfahren. Eine vorfahrtsberechtigte 32-jährige Autofahrerin, die in Richtung Eichendorffstraße unterwegs war, erkannte die gefährliche Situation, konnte aber trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Bei der folgenden Kollision wurde der junge Mann über die Motorhaube und Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und blieb anschließend auf dem Boden liegen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.