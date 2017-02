Villingen-Schwenningen Handwerk steigert Zahl der Lehrlinge

Handwerkskammerpräsident Gotthard Reiner, zuständig für die fünf Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Waldshut und Konstanz, sprach die Sehnsucht nach einer überschaubaren Welt mit klaren Regeln an. "Die lähmende Angst bringt uns aber nicht weiter", meinte Reiner. "Die Angst sollten wir in Mut und Zuversicht ummünzen." Einfach machen statt zu erstarren, lautet sein Motto. Damit meinte er nicht, dass die Komplexität der Welt vereinfacht werden soll. "Es gibt schon genug Vereinfacher und Populisten, die die Menschen durch billige Slogans oder kurze Twitternachrichten von ihrer Meinung überzeugen wollen", stellte der Handwerkskammerpräsident fest.

Einfach machen heißt für den Präsidenten nicht, dass die der Gesellschaft gestellten Aufgaben und zukünftigen Herausforderungen einfach zu bewältigen sind. Einfach machen heißt vielmehr: Aktiv werden, mutig vorangehen, ausprobieren, die Komplexität als Chance begreifen, Verantwortung übernehmen, selbst Entscheidungen treffen und zu den Konsequenzen stehen. Im Handwerk heißt dies für Reiner "Schluss mit Grübeln und lamentieren – Legen wir los".

Beim Rückblick konnte der Handwerkskammerpräsident auf mehr Aufträge, höhere Auslastung und Umsätze der Mitgliedsbetriebe verweisen. Um Leistungsfähig zu bleiben, muss ein stärkeres Augenmerk auf die Ausbildung gelegt werden. Mit 1800 Lehrlingsverträgen wurde ein Plus von 3,4 Prozent. Dies reiche bei weitem nicht, um die Fehlstellen zu füllen. 70 junge Flüchtlinge begannen im Handwerk eine Ausbildung. Der Präsident sieht in der Lehre keine Einbahnstraße. Jeder Geselle könne sich weiterbilden und sogar ein Studium anschließen.

Kritisch setzte sich Reiner mit der ständig steigenden Bürokratielast auseinander. "Ich erfahre es selbst tagtäglich in meinem Elektrobetrieb: Einfach machen ist manchmal leider gar nicht so einfach! Zum Beispiel wenn einem unnötigerweise Steine in den Weg gelegt werden. Im Jahr der Bundestagswahl will ich daher auch einen kurzen Appell an unsere politischen Macher in Berlin aber auch jene in Stuttgart richten: Denkt an die mittelständischen Macher von nebenan, die für Stabilität und regionalen Wohlstand sorgen."

Gottfried Reiner sprach weiter die Zusammenarbeit mit der Schweiz an. Es gebe positive Seiten, aber auch Probleme, die noch verhandelt werden müssten, zum Beispiel die Kautionspflicht und ab nächstem Jahr die geänderte Mehrwertsteuerpflicht.

Mit diesen und noch anderen Themen befasste sich die Festrednerin, die Schweizer Botschafterin in Deutschland, Christine Schraner Burgener. Sie lobte zunächst die gute und enge Zusammenarbeit bei allen Themen des Zusammenlebens. Die Schweiz sei als Nicht-EU-Mitglied sehr solidarisch mit der EU und erfülle alle Vorgaben.

Die Botschafterin ging auf Detailthemen ein. So bringe der Einkaufstourismus der Schweizer den Deutschen bis zu 6,7 Milliarden Euro Umsatz. Die Zollstelle Bargen bleibe trotz der Personaleinsparung voll erhalten. Bei der Endlagerung des Atommülls stehen Jura Ost und Zürich Nord-Ost in der engeren Wahl. Bei der Information der Anlieger werden die deutschen Anlieger mit einbezogen, erklärte die Botschafterin. Das Verfahren ziehe sich noch bis 2050 hin.

Beim Fluglärm werden die Schweizer ein geändertes Betriebsreglement vorlegen. Die zusätzlich 6000 Flugbewegungen werden weitgehend über Schweizer Gebiet abgewickelt. Anflüge über Deutschland müssen über 3600 Meter liegen. Für ihre Offenheit erhielt die Botschafterin viel Applaus. Für die musikalische Begleitung des Neujahrsempfangs sorgte der Schweizer Alphornbläser und Perkussionist Enrico Lenzin.