VS-Schwenningen. In einer frei zugänglichen Tiefgarage eines Wohnblocks in der Holzstraße hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag mit einem dort montierten Feuerlöscher die Seitenscheibe eines abgestellten Opel Astras eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei entwendete er aus dem Wagen eine darin aufbewahrte Handtasche. Allerdings Pech für den Auto-Aufbrecher: Die "No Name"-Tasche war leer. Das Polizeirevier Schwenningen ermittelt dennoch wegen schweren Diebstahls und nimmt unter Telefon 07720/8 50 00 sachdienliche Hinweise zu der nächtlichen Tat entgegen. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei immer wieder, Wertgegenstände zumindest nicht sichtbar in Fahrzeugen aufzubewahren.