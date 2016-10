VS-Villingen . Es geht um Kunst am Bau – und ganz viel Glas. Wenn das Unternehmen Glas Wehrle am Sonntag, 23. Oktober, zur Vernissage einlädt, bekommen die Besucher Bemerkenswertes zu Gesicht, denn für die Ausstellung hat Glas Wehrle in Kooperation mit dem Profilhersteller quint it einen namhaften Künstler gewonnen: Jörg Schmitz. Schmitz ist 46 Jahre alt und ein bewanderter Kreativer, wenn es um Kunst am Bau geht. Die Werke werden inmitten der Industrieatmos­phäre der Produktions- und Lagerhallen von Glas Wehrle in der Villinger Goldenbühlstraße gezeigt. Dorthin laden die Veranstalter am Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, zur Vernissage ein.