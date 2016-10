Villingen-Schwenningen Handschrift wird Kunst auf Glas

Schmitz ist 46 Jahre alt und ein bewanderter Kreativer, wenn es um Kunst am Bau geht. Unter anderen hat er bereits Projekte für die VR Bank, Eintracht Frankfurt und T-Systems verwirklicht. Seine Spezialität: Er gestaltet Flächen mit Handschrift – gemischt mit Farben und einer ausdrucksstarken Geste wird daraus ein Ornament – gerade noch lesbare Schrift, für den Betrachter augenscheinlich aber vor allem eine abstrakte, interessante Form. Seine Arbeiten wurden im Europarlament in Straßburg ausgestallt und von Unternehmens-Kunstsammlungen angekauft – und nun soll seine Sammlung auf Deutschland-Tour gehen.

Ein Glücksfall also, dass die exklusive Kollektion "GlasKunstRaum" nun, vorab, in Villingen zu sehen sind und obendrein in einem bestechenden Ambiente gezeigt werden: inmitten der Industrieatmosphäre der Produktions- und Lagerhallen von Glas Wehrle in der Villinger Goldenbühlstraße. Dorthin laden die Veranstalter am Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, zur Vernissage ein.

Und warum das so passend ist, das wird den Besuchern deutlich, wenn sie eine der Maschinenvorführungen wahrnehmen.