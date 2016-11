Villingen-Schwenningen Handlungsleitlinien für Flüchtlingsarbeit

Karl-Henning Lichte (FW) würdigte, was in zwei Jahren in der Flüchtlingsarbeit entstanden ist und riet, auch bei rückläufigen Zahlen eine Grundstruktur aufrecht zu erhalten. Für Anton Knapp hat man in der Flüchtlingsarbeit "hier besser gearbeitet als an vielen anderen Orten". Mit den Schnittstellen Kreis/Gemeinden kann der Sozialdemokrat leben. Für ihn sind die Kommunen der "einzig richtige Ort, wo Integration stattfinden kann". Zudem sprach er die Finanzierung im Blick auf die Kreisumlage an. Berthold Ummenhofer (FW) wies darauf hin, dass nach aktueller Gesetzeslage die Kosten für die soziale Beratung und Betreuung der Flüchtlinge an den Gemeinden hängen bleiben. "Wir managen das im Schwarzwald-Baar-Kreis ganz gut" und "wenn Integration gelingt, bleiben uns viele Folgekosten erspart", resümierte Beate Berg-Haller (Grüne). Wie auch einige andere Kreisräte hätte Adolf Baumann (FDP) die Leitlinien lieber weicher als "Handlungshinweise" definiert.

Mit großer Mehrheit stimmte der Kreistag nach ausführlicher Diskussion den Handlungsleitlinien zur Umsetzung des Integrationskonzeptes, der Geschäftsgrundlage für die Zusammenarbeit von Kreis und Gemeinden in der Flüchtlingsarbeit, zu und beauftragte die Verwaltung, jährlich über den Stand der Zusammenarbeit in der Flüchtlingsarbeit zu berichten.