Villingen-Schwenningen Handkreisel infizieren auch die Doppelstadt

"Die Teile verkaufen sich gut", so Alkan. Eine Traube von Schulkindern steht um seinen Stand herum. "Sie unterscheiden sich vor allem in den unterschiedlichen Kugellagern", erzählt er weiter. Drei bis fünf Minuten drehen sich die handlichen Kreisel, die in Deutschland als "Finger Spinner" vermarktet werden. Die Handkreisel dienen nicht nur der Beruhigung, sondern werden vor allem von Schülern für verrückte Tricks genutzt. So können die Spielgeräte nicht nur auf oder zwischen den Fingern gedreht, sondern beispielsweise auch auf der Nase balanciert werden. "Man hat nie wieder Langeweile", versichert Alkan schmunzelnd.

Idee schon Jahr 1993 aufgegriffen

Bei der Herstellung werden verschiedene Materialien wie Keramik, Edelstahl oder Aluminium verbaut. Abgesehen vom klassischen dreiarmigen Design verkauft der Stuttgarter sechsarmige, an UFOs angelehnte, oder leuchtende Spinner. Die Einstiegsvariante aus Plastik verkaufe sich dennoch am besten.