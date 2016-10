Villingen-Schwenningen Handgranaten-Prozess: Wer sind die Protagonisten?

Der mit dem Geld

Strickjacke und ordentlich gebügeltes Hemd – Aleksandr W. (im Bild oben, rechts) sieht solide aus – muss er auch. Er hat, was seinem Geschäftsführungskollegen Sergej D. fehlt: ein Bankkonto. In der Bewachungsfirma ist er neben Sergej. D und Anton B. einer der drei Köpfe, die dem Unternehmen den Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens für den Firmennamen geliehen haben. Er ist der Mann für die Finanzen, von ihm haben die Mitarbeiter ihr Geld bekommen, und: Er hat laut Zeugenaussagen auch die 4000 Euro für den Handgranatenanschlag locker gemacht. Abgesehen davon ist die Stellung des 27-jährigen Villingen-Schwenningers in der Hierarchie bescheiden: "W. ist ein Nichts" sagt ein Zeuge, "er wollte immer, dass man Achtung vor ihm hat, aber das hatte niemand".

Der Brutalo

Breitschultrig bahnt sich der 23-jährige Sergej B. aus Rottweil trotz der Fußfesseln seinen Weg in den Gerichtssaal. Klein, kompakt, muskelbepackt. Er gilt als abgebrühter Kerl, vor dessen Gewaltbereitschaft selbst Leute zusammenzucken, die selbst nicht lange fackeln. "Man weiß es ja, B. ist ja in Rottweil bekannt", sagt ein Zeuge und schildert eine Szene wie aus dem TV-Krimi: "Einen, der B. Geld geschuldet hat, hätte er in sein Auto gepackt und ins Neckartal gefahren und ein Grab schaufeln lassen – ich weiß nicht, ob’s stimmt." In jedem Fall taugt B’s Auftreten zum Einschüchtern. So sehr, dass der Handgranatenwerfer sich nicht getraut habe, "nein" zu sagen. B. habe ihn zum Wurf gezwungen. Als das während des Prozesses geschildert wird, grinst Sergej. B. Selbst hat der Mann, der schon wegen Geldfälscherei in einem tschechischen Gefängnis saß, offenbar nur vor einem Angst: Sergej D., dem Big Boss, und Aleksandr W. – "mit Geld können die alles erledigen", hat er bei einer polizeilichen Vernehmung gesagt und der Polizist erinnert sich: "Er hat mir schon zu verstehen gegeben, dass das Leute sind, von denen er Repressalien zu befürchten hat."

Der Werfer

Zunächst äußert sich der 23-jährige Rottweiler gar nicht, doch dann kommt am Donnerstag überraschend ein Geständnis von Anton G.. Sein Anwalt liest es vor, während er selbst die Tischplatte fixiert und sich offensichtlich nicht traut, Sergej B. ins Gesicht zu sehen. Der habe ihn gezwungen, die Handgranate auf das Gelände der Flüchtlingsunterkunft zu werfen, und er habe dabei einen "sehr bedrohlichen und einschüchternden Eindruck" auf den gebürtigen Kasachen gemacht. Dieser verdiente sich seinen Lebensunterhalt bis zur Inhaftierung als Paketfahrer und ist bereits Vater eines dreijährigen Sohnes. Vor Gericht tritt er betont cool auf, doch als ein Zeuge von den Tränen erzählt, die er nach dem Anschlag vergossen habe aus Angst vor Sergej B. bröckelt diese Fassade.

Der Unbedarfte

Er duzt das Gericht, lacht auch als Angeklagter gerne mal herzhaft und überhaupt scheint ihn das Dilemma, in dem er mittendrin steckt, nicht wirklich zu kümmern. Nur als er von seiner Beziehung spricht, davon, dass er eigentlich ein Eigenheim geplant habe, nun aber alle Pläne auf Eis lägen, "falls ich ins Gefängnis muss", bricht die Fassade in sich zusammen. Nick F. fährt gerne mal nach Bosnien zum Schießurlaub und hat die Handgranate überhaupt erst ins Spiel gebracht. Bei den Vernehmungen bei der Polizei und letztlich auch im Hauptprozess widerspricht sich der 24-jährige Rottweiler immer wieder. Doch als Erster, der umfassend geständig war, darf er sich wohl trotzdem über eine Strafmilderung freuen.

Der Mitläufer

Um den 25-jährigen Alexander T. ist es still geworden während des Prozesses. Der Trossinger ist der klassische Mitläufer, der offenbar erst viel zu spät erkannte, in welcher Gesellschaft er sich bewegte. Er wollte dazugehören, hoffte, auf einen Job in der Security-Branche, erzählt er vor Gericht. Doch so hatte er sich das Ganze nicht vorgestellt – er kniff. In der Anklage steht, aus Angst vor Entdeckung, er selbst sagt, ihm sei klar geworden, dass er bei einem Anschlag mit einer echten Handgranate keineswegs mitmachen wolle.