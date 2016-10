Villingen-Schwenningen Handgranaten-Prozess: Vier Angeklagte müssen hinter Gitter

Seine Frau, die er erst kurz vor dem Prozess, Mitte September, geheiratet hat und die während des Prozesses somit von ihrem neuen Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch machte, ist schwanger und sah darin wohl ebenso wie die Verteidiger von Sergej D., die Anwälte Vanessa Höch und Kristian Frank, sicherlich eine günstige Sozialprognose und einen Grund für ein milderes Urteil.

Doch dann ist sie trotz eines Freispruchs arg erschüttert: Sergej D. muss in Haft, nicht wegen der angeklagten Anstiftung zum versuchten Mord, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung, der der bereits einschlägig vorbestrafte ­38-Jährige ebenfalls beschuldigt wurde. Der zurückliegende, in diesem Prozess nicht verhandelte Fall, jagte den Zuhörern im Saal alleine beim Verlesen des Gerichtsberichts einen Schauer über den Rücken: Damals hagelte es laut Urteil Fußtritte von Sergej D. gegen den Kopf eines Kontrahenten, so lange, bis dieser bewusstlos dalag.

Sergej D. schlägt in Freiburg einen Mann bewusstlos

Sergej D. habe später sein bewusstloses Opfer erneut aufgesucht und mit dem Gesicht nach unten ins Freiburger Stadtbächle gelegt. Passanten zogen den Mann aus dem Wasser. Sergej D. wurde verurteilt – versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, zwei Jahre auf Bewährung. Im Rahmen des Handgranatenprozess wurde er wegen einer Körperverletzung, die im Umfeld des Handgranatenwurfs passierte, angeklagt – und letztlich zu neun Monaten Haft verurteilt, die sich nun mit der erwähnten Freiheitsstrafe in dem früheren Fall summieren.

Dabei hätte alles so schön sein können: Sergej D. und seine Geschäftspartner Aleksandr W. und Anton B. hatten, so Staatsanwalt Ulrich Gerlach sinngemäß, im vergangenen Jahr den schnellen Strom an Asylbewerbern genutzt, um Profit aus der Flüchtlingskrise zu ziehen. Sie hatten ihre Sicherheitsfirma in Villingen-Schwenningen gegründet. Sie bewachten Flüchtlingsunterkünfte im Schwarzwald-Baar-Kreis – und machten damit richtig viel Geld: Rund eine Viertelmillion Euro ist an das Unternehmen alleine von Sommer bis Jahresende 2015 geflossen. Sergej D. war ein gemachter Mann, ebenso wie seine Kollegen.

Es bleibt unklar, ob das Wurfgeschoss einen Zünder hatte

Doch dann kam es zum Zerwürfnis unter den Geschäftsinhabern und Anton B.s Ausstieg, mit dem er auch den lukrativsten Auftrag, die Bewachung der Villinger Flüchtlingsunterkunft, mit zur Konkurrenz nahm. Diesen wollten Aleksandr W. und Sergej D., das sah das Gericht als erwiesen an, zurückholen. Und um das zu erreichen, war im Umfeld der Sicherheitsfirma der Handgranaten-Anschlag auf den abtrünnigen Mitinhaber geplant worden.

Dass die Handgranate nicht explodierte, ist Glück – keiner kann mehr mit Sicherheit sagen, ob die nach dem Anschlag gesprengte Granate überhaupt einen Zünder hatte. Im Zweifel für die Angeklagten: Man geht davon aus, dass sie nicht explosionsfähig war. Aus dem erfolgreichen Big Boss Sergej D. ist nun aber trotzdem ein Verurteilter geworden, der ins Gefängnis muss.

Seine Frau Viktoria D. ist nicht die Einzige, die an diesem Abend in Konstanz weint. Auch den Freunden von Anton G. macht das Urteil zu schaffen. Anton G. ist zwar derjenige, der die Handgranate geworfen hat, aber er war geständig – und sei zum Wurf der Kriegswaffe vom Mitangeklagten Sergej B. gezwungen worden. Für ihn gibt es drei Jahre Gefängnis.

Noch mal sechs Monate mehr kassierte Sergej B., der die Idee zum Handgranatenwurf überhaupt erst gehabt haben soll. Und auch Aleksandr W. wurde zu drei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt.