Villingen-Schwenningen Handgranaten-Prozess: lange Haftstrafen

Die junge Ehefrau weitet erschreckt die Augen, legt zunächst den Arm um eine Frau neben sich, die gerade in Tränen ausbricht. Dann kullern auch bei ihr die Tränen. Offenbar wird ihr bewusst: Das Kind, das sie gerade unter dem Herzen trägt, wird im Februar wohl geboren werden, während sein Vater, Sergej D., im Gefängnis sitzt.

Harte Strafen hagelte es gestern im Prozess um den Wurf einer Handgranate auf das Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Villingen-Schwenningen im Januar. Begangen haben die Tat die sechs Angeklagten, Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in Villingen-Schwenningen, und deren Bekannte. Einer von ihnen, Sergej D., stand während aller vier Prozesstage ganz besonders im Fokus. Er galt als Drahtzieher und Anstifter zum versuchten Mord – schließlich sei es das Ziel des Anschlags gewesen, einen verloren gegangenen Bewachungsauftrag für die Flüchtlingsunterkünfte zurückzuholen. Und selbst Richter Hornstein hält die Annahme, Sergej D. sei der Drahtzieher im Hintergrund gewesen, für »sehr gut möglich«, wenngleich sich dies während des Prozesses nicht beweisen ließ. So kommt Sergej D. am Ende als einziger mit einem Freispruch wegen des eigentlichen Handgranaten-Anschlags davon.

Seine Frau, die er erst kurz vor dem Prozess, Mitte September, geheiratet hat und die während des Prozesses somit von ihrem neuen Recht der Zeugnisverweigerung Gebrauch machte, ist schwanger und sah darin wohl ebenso wie die Verteidiger von Sergej D., die Anwälte Vanessa Höch und Kristian Frank, sicherlich eine günstige Sozialprognose und einen Grund für ein milderes Urteil. Doch dann ist sie trotz eines Freispruchs arg erschüttert: Sergej D. muss in Haft, nicht wegen der angeklagten Anstiftung zum versuchten Mord, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung, der der bereits einschlägig vorbestrafte ­38-Jährige ebenfalls beschuldigt wurde. Der zurückliegende, in diesem Prozess nicht verhandelte Fall, jagte den Zuhörern im Saal alleine beim Verlesen des Gerichtsberichts einen Schauer über den Rücken: Damals hagelte es laut Urteil Fußtritte von Sergej D. gegen den Kopf eines Kontrahenten, so lange, bis dieser bewusstlos dalag.