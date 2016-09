Villingen-Schwenningen Handgranaten-Prozess: Es geht um Stolz und Ehre

In Saal Nummer 37 in Konstanz sitzen sie als Angeklagte. Sicher, hier und da lassen sie die Muskeln spielen, und die Zuschauerränge sind voll von ihren Mitstreitern, die den Prozess gebannt verfolgen, sich in den Pausen grüppchenweise zusammenrotten und Bilanz ziehen, wie es für ihre Jungs nun wohl gelaufen sei.

Im "normalen" Leben zeigt sich die Gruppe meist proletenhaft – dicke Autos und der Besuch des Fitnessstudios dürfen nicht fehlen, die Muskeln ließ man auch für Fotos in den sozialen Netzwerken spielen. Dort zeigen sie zudem ihr wahres Gesicht gegenüber den Flüchtlingen.

Einer weiterer Angeklagter lobt dabei den Umgang mit Asylsuchenden, die in Russland "zu Fuß zurückgeschickt" werden und teilt sogar einen Beitrag der rechtsextremen NPD, die ihre Beweise für "Merkels Asylanten-Paradies" verbreitet. In einem weiteren Beitrag teilt er die Meinung, dass die Bundeskanzlerin zurücktreten soll. Passendes Personal zur Bewachung einer Flüchtlingsunterkunft? Wohl kaum.

In ihrer Freizeit scheinen zudem ihre Treffs eine große Rolle zu spielen. Egal ob mit dicken Autos an Tankstellen, einer Bäckereifiliale am Villinger Bahnhof, zu Hause – der Club hatte offenbar viele Treffpunkte, bei denen immer wieder auch über den geplanten Handgranatenanschlag gesprochen worden sei.

Ist der Sport also nur vorgeschoben? Ging es in Wahrheit um düstere Machenschaften? Und zählt "Stolz und Ehre" zu jenem Türsteher-Milieu, von dem der Kripo-Chef Thomas Gerth im Gespräch mit unserer Zeitung im vergangenen Jahr einmal sagte, "für uns sind die Türstehervereinigungen gerade ein größeres Problem als die Rockerclubs"?

Ein wenig Licht ins Dunkel wird vielleicht der weitere Verlauf des Handgranatenprozesses im Landgericht in Konstanz bringen. Am heutigen Donnerstag ist die Fortsetzung. Dann sind die einstigen "Vereinskollegen" tatsächlich wieder "vereint" – im Zeugenstand nämlich soll heute Vormittag der Abtrünnige sitzen, dem der Racheakt gegolten haben soll.