Villingen-Schwenningen Handgranate beschäftigt Justiz weiterhin

Für zwei Beamte des Landeskriminalamtes, die genau zu dieser Frage als Zeugen während des Handgranatenprozesses Bezug genommen hatten, war der Fall klar: Auch eine nicht scharfe Handgranate sei gefährlich und könne als Kriegswaffe eingestuft werden Dies bestätigten im übrigen auch bereits gefällte Gerichtsurteile in anderen Fällen, so einer von ihnen während des Prozesses.

Auch Kristian Frank, Anwalt von Sergej D., der als Strippenzieher beschuldigt, von der Anstiftung zum versuchten Mord dann aber freigesprochen worden war, ging in Revision, wie er gestern bestätigte. Sein Mandant nämlich sollte wegen einer Körperverletzung als einschlägig vorbestrafter Täter für neun Monate hinter Gitter, mit der Revision wolle man sich vorbehalten, gegen das Urteil später vorzugehen, so Frank.

Gleichwohl: Egal, ob die Anwälte der drei in Revision gehenden Angeklagten mit ihrem Ansinnen erfolgreich sein werden oder nicht – die Akte "Soko Container" kann so bald noch nicht geschlossen werden. Es sind noch andere, diesen Prozess tangierende Verfahren anhängig – etwa gegen die Handgranaten-Verkäufer vor dem Schöffengericht in Villingen-Schwenningen, aber auch das Verfahren "Rubel", in dem die wirtschaftlichen Hintergründe des Skandals um die Bewachungsfirmen in diesem Fall erörtert werden. Und dann ist da noch der Faktor Zeit: Je länger die Hauptverhandlung dauert, desto mehr Zeit hat das Gericht, ein Urteil schriftlich fertigzustellen. In diesem Fall geht Verteidiger Burkhardt davon aus, dass das Urteil den Beteiligten frühestens in zwei Monaten vorliegen wird – ab dann erst beginnt die einmonatige Frist, binnen derer sie ihre Erklärungen zur Revision abgegeben haben müssen.