Villingen-Schwenningen Handgemachter Sound

Als "Brass Kids II" machen die Posaunisten der Musikakademie VS und der Hochschule für Musik Trossingen richtig Lust auf ihr Instrument. Am 25. November, 10.30 Uhr, sind Zuhörer ab zehn Jahren eingeladen, sich von den jungen Musikern im Theater am Ring begeistern zu lassen. Die Posaunenklassen der Musikakademie VS und der Musikhochschule Trossingen bieten ein Programm mit "handgeblasenem" Sound.

Mit ihrem Atem und der entsprechenden Lippenfertigkeit entlocken sie ihrem imposanten Instrument begeisternde Klangfarben. Doch einfach so "reinblasen" ist nicht: Es gehört schon viel Übung dazu, einer Posaune die richtigen Töne zu entlocken. Die jungen Akteure auf der Bühne zeigen, wie es richtig geht – und machen dem Publikum Mut und Lust, selbst einmal ein Blechblasinstrument in die Hand zu nehmen.

Die Reihe "Auftakt – Konzerte für junge Menschen" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern. Die Abendveranstaltung der "Brass Kids II" am 26. November entfällt.