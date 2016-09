Villingen-Schwenningen Handelssparte bleibt im "Dornröschenschlaf"

So einigten sich die Anwesenden darauf, künftig eine Arbeitskraft einzustellen, die aktiv auf Mitglieder zugehe. "Das nimmt uns hoffentlich aus dem Dornröschenschlaf heraus", sagte Jürgen Müller. Und dann werde vielleicht auch das Thema Vorstand einfacher. Wichtig sei, das Problem weiter nach vorne an den GVO bringen. "Es behindert uns in unserer Denkweise und in unserem Engagement", fügte der Interims-Vorsitzende hinzu.

Trotzdem müsste die Handelssparte nicht befürchten, Nachteile – unter anderem finanzieller Art – zu bekommen, solange kein neuer Vorstand gebildet sei.

Wurde das Thema Neuwahlen gestern Abend also erstmal ad acta gelegt, möchten die Mitglieder ihren Fokus jetzt auf den verkaufsoffenen Sonntag am 23. Oktober legen. "Wir hoffen, dass möglichst viele Händler mitmachen, um einen positiven Beitrag zu leisten", so Müller. Dazu hat die Handelssparte rund 180 Vereine angeschrieben, die sich an Spieleaktionen beteiligen können. Noch beim letzten verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr hatte der GVO zum Boykott der Filialisten aufgerufen, sodass kein Rahmenprogramm stattgefunden hatte.

Erfreut zeigten sich alle anwesenden Mitglieder über die neuen Pläne fürs ’sRössle – sie seien positiv für die Entwicklung von Schwenningen. Hansjörg Böninger: "Wir begrüßen die Konkurrenzsituation und sind froh, dass das ’sRössle wiederbelebt wird."