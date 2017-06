Villingen-Schwenningen Handballer kooperieren

Diese gipfelte im Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga. Doch auch die Frauen sowie die zweite Männermannschaft mischten in ihren Liegen gut mit. Mit Benjamin Früh, Vorsitzender des HSV Donaueschingen, war schon im Vorfeld die Fortführung der Kooperation abgestimmt worden. So nimmt sich der Verein in der kommenden Saison mit einer Frauen- und zwei Männermannschaften einiges vor. Die Jugendleiterin konnte allerdings nicht viel Gutes berichten, musste doch die letzte verbliebene Jugendmannschaft plötzlich aus Spielermangel zurück gezogen werden. Doch der VfH wird mit dem HSV Donaueschingen eine Jugendspielgemeinschaft gründen. Dies wird eine B- und eine C-Jugendmannschaft männlich umfassen. Die Mannschaften werden unter JSG Donau-Neckar im Bezirk an den Start gehen. Im Jugendbereich soll damit ein Neustart gemacht werden, um die Lücken zu schließen.

Bei den Kleinen hat der VfH mehr Erfolg. Dort tummeln sich 15 Kinder im Vorschulalter unter der Leitung von Katharina Hezel. Der Bericht der Kassierin Sonja Hafen fiel ansprechend aus. Das vergangene Jahr wurde mit einem kleinen Plus abgeschlossen. Der Vorstand wurde komplett vom früheren Vorsitzenden Rolf Strom und der Versammlung entlastet. Zur Wahl standen die Positionen des stellvertretenden Vorsitzenden, der Jugendleitung und die des Schriftführers. Einstimmig gewählt wurden Mathias Kuresch, Marion Hahn sowie Tamara Held.