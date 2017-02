Villingen-Schwenningen Haltestellen können teilweise nicht bedient werden

Villingen

In Villingen werden am Fasnets-Montag, 27. Februar, alle Linien planmäßig gefahren. Die Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen (VGVS) weist jedoch darauf hin, dass es zu einzelnen Verspätungen kommen kann. Die Haltestelle Klosterring kann an diesem Tag bis 12 Uhr nicht angefahren werden. Die Linie Warenberg kann von 8 bis 12 Uhr nicht bedient werden. Am Fasnet-Dienstag, 28. Februar, werden von 11 bis 17 Uhr die Haltestellen Kaiserring, Paradiesgasse, Benediktinerring, Riettor, Heidplatz, Theater am Ring, Romäusring und Bertholdstraße nicht bedient. Die VGVS bittet darum, die Haltestellen am Bahnhof und die Bedarfshaltestelle in der Friedrichstraße (Stöckerbergle) zu benutzen. Wegen der Umzugsaufstellung werden die Linien 7 und 8 im Bereich Südstadt und die Linie 6 im Bereich Heidplatz (Warenberg) in der Zeit von 11.15 bis 17 Uhr nicht angefahren. Die Linie 1 führt über die Friedrichstraße, Sebastian-Kneipp-Straße, Richthofenstraße, Dattenbergstraße, Vöhrenbacher Straße in die Hammerhalde und zurück.

Schwenningen