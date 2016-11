Villingen-Schwenningen Halleluja im Münsterzentrum

VS-Villingen. Mit einem gemeinsam gesungenen munteren Kanon beginnt die letzte intensive Probenphase des Villinger Oratorienchores. Im Münsterzentrum haben sich knapp 75 Sänger zusammengefunden, die sich seit Ende Mai intensiv auf ein besonderes Konzertereignis vorbereiten: Am Sonntag, 20. November, werden die Sänger des Oratorienchores und Mitglieder der Capella Nova zusammen mit dem Barockorchester L’Arpa festante aus München, sowie namhafte Solisten um 17 Uhr im Franziskaner in Villingen den "Messias", ein Oratorium von Georg Friedrich Händel in der Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart, zur Aufführung bringen.

Die Leitung liegt in den bewährten Händen von Roman Laub, Bezirkskirchenmusiker am Villinger Münster. Ihm zur Seite steht der Musikstudent Alexandru Szabo, der den Chor am Flügel begleitet.

Am Samstagnachmittag sind einige Passanten vor dem Münsterzentrum stehen geblieben, als die bekannte Melodie des "Halleluja" aus dem Probensaal erklang. Sie bekamen einen Vorgeschmack auf das Werk zu hören, das von Roman Laub derzeit gewissenhaft einstudiert wird. Oft bricht er ab, lässt die Sänger in Sängerhaltung auf den Stuhl sitzen oder gar aufstehen und wiederholt einige Takte, um wieder die geduldigen Sänger auf etwas hinzuweisen.