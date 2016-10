Villingen-Schwenningen "Hakuna Matata"

Die aus Kenia stammende Künstlerin Dorcas Kessler aus Spaichingen fertigt mit viel Liebe sowohl Gemälde als auch Postkarten mit bunten afrikanischen Szenen, die ihre Sehnsucht nach Afrika widerspiegeln. Geboren wurde sie 1976 in Kakamega. Die Heimatstadt der Künstlerin liegt im tiefsten Herzen Afrikas. Sie verbrachte viel Zeit bei ihren Großmüttern. Diese stammten jeweils aus einem anderen Stamm. "Die einen leben in Rundhütten, die anderen in Spitzhütten", sagt Kessler. Alle Stämme hatten unterschiedliche Sprachen und Kulturen. Gemeinsam hatten sie nur Suaheli.

Schon in der Schule gefiel es ihr, kreative Dinge zu schaffen. Allerdings fing sie erst viel später, als sie bereits in Deutschland lebte, an zu malen, vor allem lebhafte Szenen aus ihrer afrikanischen Kinder- und Jugendzeit.

Ab sofort können ihre Bilder unter dem Motto "Hakuna Matata" im Rahmen der Ausstellung im AWO Seniorenzentrum Am Stadtpark besichtigt werden. Die Ausstellung ist bis zum 30. November täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.