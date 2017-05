Villingen-Schwenningen Hagelflieger steigt auf

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Bei diesen Temperaturen bewährt sich der Hagelflieger: Am Montag hörte man den ein oder anderen Donnerschlag, und auch der Hagelflieger mit Pilotin Julia Zimmermann stieg vom Flughafen Donaueschingen auf in die Lüfte, um eine gefährliche dunkle Wolke mit Silberjodid zu bekämpfen. "Wir hatten schon zwei Einsätze in diesem Jahr, wahrscheinlich werden es mit dem heutigen Tag drei", erzählte Gerhard Vetter am Dienstag auf Anfrage. "Die Stationierung unseres Hagelfliegers hat sich gelohnt", betont der Schriftführer des Vereins zur Hagelabwehr in den Kreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen, der nach einem verheerenden Unwetter gegründet worden war und nunmehr acht Jahre besteht