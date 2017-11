Villingen-Schwenningen Haft für Wohnungseinbrüche

Laut Anklage soll der Rumäne, der seinen letzten Wohnsitz in Villingen-Schwenningen hatte, im Mai in einer Wohnung in einem Teilort der Doppelstadt eingestiegen sein. Die Kellertür wurde aufgehebelt, die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten schließlich Schmuck im Wert von rund 6000 Euro sowie Schweizer Franken und Britische Pfund im Wert von umgerechnet 300 Euro. Zudem soll das Diebestrio, zu dem der Angeklagte gehört, noch am selben Abend einen weiteren Wohnungseinbruch in Trossingen verübt haben. An beiden Unfallstellen wurde dasselbe Auto, sowie DNA-Spuren gefunden, begründete die Staatsanwältin ihren Verdacht.

Das Geständnis des Angeklagten zu den Vorwürfen erfolgte gleich zu Beginn der Verhandlung. Dabei betonte er allerdings, dass er bei den Einbrüchen als Fahrer für seine beiden Kumpels diente. Nichtsdestotrotz sehen Staatsanwältin, Richter und die beiden Schöffen eine klare Schuld.

Der Richter setzte das Strafmaß an der unteren Strafgrenze an, da der Rumäne in Haft derzeit mit erschwerten Umständen zu kämpfen hat. Aus laut Verteidigern unerklärlichen Gründen sitzt er in einer JVA in Bayern, obwohl er zuvor in Baden-Württemberg verurteilt wurde und seine Familie im Südwesten lebt. Mit dem erneuten Urteil möchte die Anwältin des Angeklagten eine Umlegung erreichen.