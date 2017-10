Villingen-Schwenningen Hängt das Klinik-Mosaik bald im Pro Vita?

VS-Schwenningen. Das Kunstwerk von Bertold Müller-Oerlinghausen schlägt in diesen Tagen hohe Wellen. Das Wandmosaik, das am Donnerstag kommende Woche abgetragen und anschließend an einem sicheren Ort aufbewahrt werden soll, ist sozusagen das letzte Hindernis, bevor auch das restliche Klinikgemäuer abgerissen werden kann.

Wie der Schwarzwälder Bote diese Woche bereits berichtete, will die Firma Rebholz aus Bad Dürrheim das Kunstwerk übernehmen und auf demselben Areal an der Hausfassade der geplanten Service-Wohnanlage anbringen. Parallel dazu ist aber der Villinger Kunsterhalter Wilfried Steinhart bemüht, eine andere Lösung zu suchen und hat diese womöglich bereits gefunden: Bei seiner Suche nach einem "geeigneten Ort, der vor allem im Innern eines Gebäudes zum Schutz des Mosaiks sein soll", stieß er auf das Foyer des Geriatrischen Rehazentrums Pro Vita in Villingen. "Dort hängt im Moment ein Wandteppich, für den es aber einen anderen Platz in dem Gebäude geben würde", sagt Steinhart und verweist auf seine angefertigte Fotomontage (siehe Bild).

Und tatsächlich wird diese konkrete Idee weiter verfolgt. Nachdem Klinik-Geschäftsführerin Angelika Gebauer ihr Interesse an dem Vorschlag von Wilfried Steinhart bekundete, reagierte auch das Denkmalamt. Wie Christine Lauble-Klepper auf Anfrage mitteilte, wird es gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege am 14. November eine Besichtigung der Rehaklinik geben. "Wir schauen uns die Örtlichkeit an. Natürlich sind wir sehr glücklich darüber, dass die Firma Rebholz ihre Bereitschaft für eine Übernahme erklärt hat. Aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen und deshalb kommen auch weitere Optionen infrage", sagt Christine Lauble-Klepper. Hierzu gehöre auch die Rehaklinik, zumal das Denkmalschutzamt, ebenso wie Steinhart, eine Anbringung in einem geschlossenen Raum befürwortet. "Also in einem Innenraum wäre das Kunstwerk auf jeden Fall besser geschützt", begründet Lauble-Klepper.