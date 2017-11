Villingen-Schwenningen Händler beleben künftig auch die Bickenstraße

Ralf Glück, Amtsleiter des Bürgeramtes, und Beate Behrens, Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus GmbH, haben sich mit den Anliegern getroffen, nachdem diese sich vermehrt darüber beschwert hatten, dass insbesondere bei Veranstaltungen oder an Markttagen in der ­Villinger Innenstadt die Bicken­straße zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt wird und dadurch die Frequenz in den Geschäften leidet. Zugänge zu Läden wie Hauseingängen würden ebenfalls regelmäßig versperrt

Nachdem die Anlieger den Vertretern der Stadt ihre Sorgen und Nöte mitgeteilt hatten, konnten Ralf Glück und Beate Behrens direkt Vorschläge unterbreiten, wie man dem Parken in der Bickenstraße in Zukunft Herr werden könnte. Diese soll künftig als Veranstaltungsgelände ausgewiesen werden, so dass auch dieser Bereich belebt werden soll und Händler ihre Stände ebenso entlang der Straße aufstellen können. Damit soll das Parken automatisch unterbunden werden.

Damit Händler, die jedoch Fahrzeuge unmittelbar in der Nähe des Veranstaltungsortes benötigen, dennoch nicht zu weite Wege in Kauf nehmen müssen, soll testweise der Parkplatz vor den St. Ursula-Schulen speziell für diese bei Veranstaltungen reserviert werden. Erstmalig wird diese Lösung während des Weihnachtsmarkts umgesetzt, denn der Wochenmarkt weicht in dieser Zeit in die Obere Straße, Niedere Straße, Rietstraße und künftig auch in die Bickenstraße aus.