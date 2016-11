Villingen-Schwenningen "Händewaschen ist das A und O"

Während die sogenannten MRSA-Keime auf dem Rückzug seien, befänden sich die sogenannten multiresistenten Keime auf dem Vormarsch. Das sind Keime, die man möglicherweise im Darm hat, ohne selbst zu erkranken. Risikopatienten werden getestet.

Pro Krankenzimmer verfügt das Klinikum über mindestens einen Hygiene-Spendersystem, 4000 sind es insgesamt. Besondere Info-Veranstaltungen mit Fachkräften zur Hygiene gibt es mittwochs am Nachmittag am Standort Villingen und am Freitag in Donauschingen.

"Schutz vor Infektionen und Hygienemaßnahmen sowie die Unterscheidung von gefährlichen und nützlichen Keimen sind in aller Munde", erklärte Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser vor Ort. "Wir informieren regelmäßig und freuen uns, dass die Ausstellung auf so viel Interesse der Besucher stößt", sagte er.