Villingen-Schwenningen "Habe ich da überhaupt eine Chance?"

VS-Villingen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hüpfte die 19-jährige Doppelstädterin vor Freude durch die Wohnung. Als die Mail aus Stuttgart mit dem Vermerk "Junge Talente" kam, da wollte sie das Schreiben erst gar nicht öffnen. "Ich rechnete mit einer Absage", berichtet sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Doch allen Erwartungen zum Trotz hatte es die sympathische junge Frau dann doch geschafft, eine von insgesamt 50 Stipendiaten. Mit dem Ausdruck hielt sie die Eintrittskarte für eine weiterführende Schule in den Händen und damit eine monatliche Unterstützung.

Aisha Nasar ist eine von den jungen Leuten, die es in ihrem Leben nicht immer leicht hatte, spielt sie auf die schwierigen finanziellen Verhältnisse an, in denen sie groß geworden sei. "Die Zeit hat mich jedoch geformt", meint sie rückblickend. Sie entsprach mit ihrem Lebenslauf genau jener Zielgruppe, die die Robert-Bosch-Stiftung mit ihrem Schülerstipendienprogramm "Talent im Land Baden-Württemberg" ansprechen wollte. "In Deutschland hängt der Bildungserfolg junger Menschen noch viel zu oft von der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Eltern ab." Deshalb habe die Robert Bosch Stiftung und die Baden-Württemberg Stiftung das Programm ins Leben gerufen. Einer ihrer Lehrer an der Karl-Brachat-Realschule habe sie auf das Schülerstipendienprogramm angesprochen.

Immerhin erfüllte sie auch die übrigen Voraussetzungen: Gute schulische Leistungen, besondere Talente und ein großes (soziales) Engagement, erzählt die Tochter einer Deutschen und eines Pakistani. Die erste Reaktion: "Habe ich da eine Chance?". Die zweite: "Das packe ich doch nie." Dieses mulmige Gefühl habe sich noch verstärkt, als sie beim Bewerbungsgespräch in Stuttgart saß: "Die einen konnten sechs Sprachen, die anderen singen, tanzen und was weiß ich nicht was."