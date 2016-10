Villingen-Schwenningen Haare schneiden für guten Zweck

Zu Gunsten sowohl der Feldner Mühle als auch des Psychoonkologischen Dienstes am Schwarzwald-Baar-Klinikum werden an diesem Tag die Friseurinnen um Friseurmeisterin Jutta Schicklang von 9 bis 16 Uhr im Salon in der Konstanzer Straße in Villingen gegen eine Spende Haare schneiden und frisieren. Ein Glas Sekt und ein Stück Hefezopf, gespendet von der Kutmühle, sowie Musik der "Stadtmusikanten" gibt es umsonst. Zudem kann man sein Glück bei einer Tombola auf die Probe stellen.

Am Tag des Zweithaares steht diesmal der Haarersatz als Jungbrunnen im Mittelpunkt. In Handumdrehen jünger aussehen kann, wer sich diesbezüglich in die Hände eines Profis wie Jutta Schicklang begibt. Egal, ob es sich um krankheitsbedingten Haarausfall handelt, ob man sich aus rein kosmetischen Gründen volleres Haar oder einfach einmal eine ganz andere Friseur wünscht – "das professionell hergestellte Haar ist eine Option", weiß Jutta Schicklang aus langjähriger Erfahrung. Ob Perückenwunsch oder nicht – am Samstag ist jeder Kunde – Damen, Herren und Kinder – willkommen. Dann geht es ausschließlich um die gute Sache, um einen Tag, der allen Beteiligten viel Spaß machen soll und um das Erreichen einer Spendensumme, die sich in den vergangenen Jahren auf rund 3000 Euro eingependelt hat.

Anders als in den Jahren zuvor, kann man vorort schon ab sofort Lose für die Tombola erwerben und seinen eventuellen Preis auch gleich mitnehmen. Wer sich gerne unter Schere, Kamm und Föhn setzen möchte, der sollte am Samstag vorbeischauen, wenn das ganze Team in Aktion ist. "Wir sind gerüstet", sagt Jutta Schicklang.