Die Senioren-Gymnastikgruppe des TV Villingen "Fit bis ins hohe Alter" unter der Leitung von Lilo Singer unternahm ihren Herbstausflug in den Nordschwarzwald. Die Fahrt ging Richtung Durbach bei Offenburg und von dort auf die Badische Weinstraße, die ein tolles Herbstmotiv von roten, grünen und gelben Laubbäumen zeigte. Von dort ging es weiter auf die Schwarzwaldhochstraße zu dem Ziel Mummelsee. Dieser lag noch im Nebel, aber nach der Vorführung, wie echte Schwarzwälder Kirschtorte entsteht, war dieser verschwunden, und die Gruppe konnte eine Wanderung um den See machen. Am späten Nachmittag ging es auf die Heimreise. In Deißlingen im Restaurant Hirt gab es noch ein gemütliches Nachtessen. Foto: TVV