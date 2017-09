Villingen-Schwenningen. Die Sandsteinfassade am Gymnasium am Römäusring und einen Verteilerkasten am Gebäude haben Täter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, mit Farbe besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.