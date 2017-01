Die Tanzschule "GymDance" hat in Villingen eine neue Adresse. Vom "G1" zogen Nina (links) und Cynthia Bull (rechts) jetzt in die Vockenhauser Straße 9, wo sich vorher ein Copy-Shop befand. Neben ihrer 2010 in Niedereschach eröffneten Tanzschule sind die Zwillinge seit 2011 auch in Villingen für ihre Kunden da und werden im Team von der Physiotherapeutin Susanne Hoffmann (Mitte) unterstützt. Neu ist hier jetzt das AirYoga in Tüchern, wie es die kleine Nikolina vorführt und die "Pole Fitness" an der Stange. Außerdem kann man bei "GymDance" Kurse für Kindertanz (ab 3 Jahre), HipHop und Fitness belegen. Foto: Heinig