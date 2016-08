Villingen-Schwenningen GVO appelliert deutlich an Händler

VS-Schwenningen. Sie sei "kein Ruhmesblatt für die Schwenninger Händlerschaft" gewesen, so heißt es in einem Schreiben an die betroffenen Mitglieder des Gewerbeverbands Oberzentrum (GVO) über die vergangene Sitzung. Mit der geringen Zahl der anwesenden Kollegen sei nicht einmal die satzungsgemäße Beschlussfähigkeit erreicht worden (wir berichteten).

Denn eigentlich hatten die beiden Interims-Vorstände der Schwenninger GVO-Handelssparte, Jürgen Müller und Hans-Jörg Böninger, vor, die Sparte in jüngere Hände zu geben. "Dieses mangelnde Interesse ist fatal für unser Bild in der Öffentlichkeit wie für die Wirkung unserer Vertreter gegenüber Gemeinderat und Verwaltung", kritisieren Müller und Böninger im Schreiben. Der Handel stehe vor einer Reihe von Aufgaben, die für den Standort Schwenningen von großer Wichtigkeit seien: unter anderem das integrierte Stadtentwicklungskonzept, die Muslen- und Marktplatzsanierung oder der Rössle-Neubau.

Diese Aufgaben seien nicht von Einzelnen zu lösen, sondern nur in funktionierenden Teams. Mit von einer großen Zahl von Mitgliedern legitimierten, arbeitsfähigen Teams könne die Last auf mehrere Schultern verteilt werden.