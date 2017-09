Villingen-Schwenningen Gutes tun mit Gewinnsparen

Bei der Spende handele es sich um ein Ausbildungsprojekt, dass in dieser Form zum ersten Mal stattfände, erklärt Ralf Schmitt, Vorstand der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau. "Die Auszubildenden durften selbst entscheiden, welche Vereine unterstützt werden", erklärt Niklas Huth, der als Auszubildender das Projekt leitete.

Der Turnverein Villingen, der Fußballverein Mönchweiler und die Damenmannschaft des Fußballclubs Grüningen durften sich über einen Scheck von jeweils 1000 Euro freuen. Was mit dem Geld gemacht wird, wissen die Vereine auch schon. "Das dürfen natürlich die Damen entscheiden", so Manfred Herzner, Vorstand des Turnvereins. "Aber ich denke, dass das Geld in Kostüme fließen wird".

"Wir werden davon neue Bälle und Trainingsgeräte anschaffen", verrät Matthias Limberger, Trainer der Damenmannschaft. Zu guter Letzt gibt auch Lothar ­Bösinger bekannt, wie er die Spende für den Fußballverein anlegen wird. "Ich werde es in den gesamten Jugendbereich investieren. Dort ist es am Besten angelegt."