VS-Villingen. "Gutes Leben ist eine gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft und Bürgergesellschaft" ist der Titel eines Vortrags des Generationenforschers Loring Sittler am Donnerstag, 26. Oktober, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Landratsamtes in Villingen. Loring Sittler war bis 2016 Leiter des Generali Zukunftfonds in Köln und auch vielfältig ehrenamtlich engagiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten "25 Jahre Betreuungsrecht" laden das Landratsamt, der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und der Sozialdienst katholischer Männer (SKM) zu diesem öffentlichen Vortrag ein. Der Generationenforscher Loring Sittler lebt in Berlin.