Villingen-Schwenningen Gute Stimmung beim ersten "Soul-Picknick"

Bei bestem Wetter wurde gemeinsam in den Gartenanlagen des Spektrums gepicknickt. Zu wunderschönen Soulklängen von den beiden DJs, DJ Taste (Soundservice) und Peter Tröte Surd (Soulution und Sound Safari), entspannten sich Jung und Alt auf den Wiesen. In der Krabbelecke spielten die ganz Kleinen. In der aufgebauten Hüpfburg wurde getobt, an den Tischtennisplatten so mancher Ballwechsel verflucht und am Grillstand der Black Forest Hell’s Kitchen und Jj’s Diner geschlemmt.

Besonders begeistert waren vor allem die Kinder und Jugendlichen vom Auftritt des Zauberers Pfiffikus. Mit seinen Tricks zauberte er ein Lächeln auf die Gesichter von Groß und Klein. "Leider hatten wir an diesem Wochenende große Konkurrenz mit dem sehr etablierten Kürbiz-Fest. Dies haben wir leider gemerkt. Der Tag jedoch war wunderschön", merkt der Vorsitzende des Jugendförderungswerks, Gunnar Frey, an. Besonders lobte er auch die Zusammenarbeit mit den Hauptverantwortlichen des Jugend- und Familienzentrums. "Das war eine sehr entspannte und gut funktionierende Kooperation." Auch für das nächste Mal hat das Team Pläne. "Wir müssen mit dem Termin schauen, dass an diesem Tag nicht eine ähnliche Veranstaltung für Familien ist."

Lauter ging es dann am Abend in den Räumen des Spektrums zu. Erneut legten DJ Taste und Peter Tröte Surd bei der Soulution im Café des Jugendhauses auf. Zu Motwon-Klassikern, aber auch neuen Soul-Nummern wurde getanzt. Heftiger und dreckiger ging es im Gewölbekeller, zu. Dort legten die DJs "der Gecko", Profezzor Fischer und DJ Deadhead Buzzard auf. Zu Hip-Hop Tunes und Funk-Grooves tanzten und feierten die Besucher. Auch Freestyle-Raps wurden von den DJs zum Besten gegeben.