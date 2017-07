Villingen-Schwenningen Gute Sache ausgenutzt

VS-Schwenningen (mk). Böse Überraschung im Zuge einer guten Sache: Zur Schwenninger Kulturnacht hatte Monika Schulz, Inhaberin von Bergmann Immobilien am Bärenplatz, am vergangenen Samstagabend eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. Gegen eine Spende konnten Passanten am Stand vor dem Firmengebäude eine Dose Sekt erwerben. Der Erlös sollte dem SOS Kinderdorf zugute kommen, das Schulz bereits seit einigen Jahren monatlich unterstützt.