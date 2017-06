Villingen-Schwenningen Bombenalarm: Gute Geste falsch verstanden?

Es war nach Informationen des Schwarzwälder Boten gegen 6 Uhr, als ein bislang Unbekannter mit einem Lieferwagen in der Freiburger Straße 28 vorfuhr, das Paket abstellte und dann wieder mit schneller Geschwindigkeit davon fuhr. So erzählten dies zumindest Zeugen, die den Vorgang in aller Frühe beobachtet haben wollen.

Etwa zwei Stunden später erhielt die Polizei Informationen zu dem mit Klebeband verschlossenen Paket, auf dem "Gratis Bastler Paket" stand und das Zeugen verdächtig vorkam. "Vor dem Hintergrund, dass der Gegenstand vor einer Flüchtlingsunterkunft abgelegt wurde, haben wir Vorsicht walten lassen", berichtete Polizeisprecher Michael Aschenbrenner. Als erste Maßnahme hatten die Beamten den Bereich deshalb großräumig abgesperrt. Gleichzeitig forderte das Führungs- und Lagezentrum in Tuttlingen so genannte Delaborierer an, die auf das Entschärfen von Spreng- und Brandvorrichtungen spezialisiert sind.

40 Bewohner evakuiert