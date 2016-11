Villingen-Schwenningen Gute Aussichten für Küchenmeister

Schwarzwald-Baar-Kreis. Diese und Hunderte weiterer Fragen beschäftigen gerade die angehenden Küchenmeister, die sich derzeit im Rahmen des Lehrganges der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe das Wissen aneignen, um später Führungspositionen auszufüllen.

Sehr erfreut zeigt sich Dozent Josef Vogt, der als Küchenmeister und Diplompädagoge den Part der Mitarbeiterführung unterrichtet, dass dieses Mal der Anteil der weiblichen Teilnehmer am Lehrgang gestiegen ist: "In der Ausbildung halten sich die Geschlechter die Waage, in der Fortbildung aber sind bislang lediglich vereinzelt Frauen anzutreffen. Das scheint sich jetzt zu ändern." Die Teilnehmer stammen nicht nur aus der Region, sondern auch weit darüber hinaus. In dem mehrwöchigen Lehrgang mit mehr als 500 Unterrichtseinheiten geht es Vogt und den anderen Dozenten nicht nur um die Vermittlung von Fachwissen, sondern auch von Bewusstsein: "Der Wert von Lebensmitteln und deren fachgerechter Zubereitung muss mehr geschätzt werden", lautet die Forderung.

So einheitlich das Ziel, so vielfältig die Karriereplanungen der Teilnehmer: Martin Kaiser, der im Engel in Vöhrenbach gelernt hat, will Verantwortung im a-la-carte-Bereich übernehmen – genauso wie Caroline Schäck. Die Köchin und Konditorin hat im Colombi in Freiburg gelernt und besitzt die Möglichkeit, den elterlichen Betrieb im Schwarzwald zu übernehmen. "Neuen Wind reinbringen, vielleicht ein Café eröffnen und die regionale Küche weiterentwickeln", lauten ihre Vorstellungen. Martin Kaiser wird für einen führenden Caterer in die Schweiz gehen und zu Events exklusive Speisen zubereiten.