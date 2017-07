Villingen-Schwenningen Gutachter nimmt beklagten Arzt aus der Schusslinie

In der Verhandlung drehte sich fast alles um "Lasten": Wer trägt die Beweislast für drei zur Diskussion stehende Operationen an Nase und Ohr: Der Fachmediziner aus der Region, der sich keiner Schuld bewusst sieht, oder die Klägerin, die behauptetet, ohne medizinische Indikation in Vollnarkose gesetzt worden zu sein und zudem anführt, dass die in den OP-Berichten beschriebenen Eingriffe nicht durchgeführt worden seien. Der Arzt habe ihr die Verletzungen am Ohr mit einem spitzen Gegenstand selbst zugefügt, um einen "Rechtfertigungs-Grund" für eine OP gehabt zu haben, deren Umsetzung die Frau jedoch anzweifelt. Kurt Gött, Richter am Amtsgericht VS und dessen Direktor, muss diese Fragen und gegebenenfalls die Höhe eines möglichen Schmerzensgeldes prüfen. Eine zentrale Rolle im Prozess spielt dabei das Gutachten eines vom Gericht bestellten Experten, der den Beklagten im Großen und Ganzen eine medizinisch weiße Weste bescheinigte.

In diesem Einzelfall einer ehemaligen Patientin aus dem Kreis gab es einiges zu klären. Die Frau hatte vor bald zweieinhalb Jahren die Thematik um den Vorwurf des Ärztepfuschs ins Rollen gebracht, aus anfänglich zwei Strafanzeigen wurden zum Schluss der Ermittlungen 30 Anzeigen.

In der jüngsten Verhandlung ging es nun um zahlreiche medizinische Detailfragen. Dies änderte am Fazit des Experten indes nichts. Der Sachverständige sah bei allen drei Eingriffen eine medizinische Indikation als gegeben, und die Durchführung sei ebenfalls nicht zu beanstanden. Seine zentrale Aussage: Es liege weder ein Befund­erherbungs- noch ein Diagnosefehler vor.