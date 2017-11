Villingen-Schwenningen "Gut Stein" heißt es für den Schwabo

VS-Schwenningen. Bereits eine Stunde vor Spielrundenbeginn herrscht eine fröhliche Hektik in der Stube vor der Curlinghalle am Bauchenberg. Sabine Gönner, Madeleine Janicki, Florian Dietrich und Manuel Repp von der Medienvermarktung

des Schwarzwälder Boten in Schwenningen sowie Dajana Hettich und Kevin Rummel von der Villinger Geschäftsstelle besprechen die letzten Details, bevor es für den nächsten anderthalb Stunden auf die Eisfläche geht. Zusammen mit weiteren Kollegen, auch aus der Geschäftsstelle in St. Georgen, nehmen sie an der 14. Ausgabe der Betriebsliga des Curling Clubs teil – warum? Teambuilding steht beim Turnier, an dem 18 Hobby-Mannschaften aus Unternehmen der Region beteiligt sind, für die "Schwabo Eiskratzer 1835" ebenso im Vordergrund, wie Kontakte zu anderen Firmen zu knüpfen und sich sportlich zu betätigen, erzählen Sabine Gönner und Kevin Rummel. "Wir lernen viel Taktisches. Und es ist einfach gesellig, aber anstrengender als gedacht", fügt Florian Dietrich hinzu – und die Kollegen, von denen die meisten beim Probetraining eine Woche zuvor das erste Mal überhaupt einen Curling-Stein in der Hand hatten, pflichten ihm wenige Minuten später auf dem Eis bei. Heute geht es gegen die "Planschleifen No.1" von der Firma Kiffe aus Villingen. Bis Februar stehen drei weitere Runden mit Partien gegen die übrigen Teams aus, die sich für das Bundesfinale im März in Hamburg qualifizieren können.

"Soviel Teams hatten wir noch nie", sagt Uwe Hantschel vom Vorstand des Curling Clubs erfreut. Die Betriebsmeisterschaften seien eine gute Gelegenheit, um den Curlingsport noch etablierter zu machen und neue Mitglieder zu generieren. Hineinschnuppern könnten Interessierte ebenso beim Tag der offenen Tür am 6. Januar. Die jüngsten Hobbysportler kommen bei den Schulmeisterschaften Anfang des Jahres zum Zug. Sehr umtriebig ist der Verein besonders in den vergangenen Jahren geworden, "wir könnten aber noch viel mehr", sagt Hantschel mit einem Schmunzeln, und blickt bereits erwartungsvoll in Richtung des im Herbst anstehenden 50-jährigen Bestehens des Curling Clubs.