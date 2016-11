Villingen-Schwenningen Gut in Obereschach integriert

Aber auch sonst war Vorsitzender Sven Schlegel rundum zufrieden, was das Auftreten bei den Narrentreffen und Umzügen anbelangt. "Es macht richtig Spaß in unserem jungen Verein", so der Vorsitzende. Nach den Worten von Schriftführer Christian Schmidt waren auch das Häsabstauben und das Abbrennen des Funkenfeuers wieder ein großer Erfolg. Stolz sind sie auch über das Ergebnis bei der Bewirtung des Benefizkonzertes für die kleine, an Krebs erkrankte Nitsa. Dadurch konnten sie 3500 Euro an Spendengeld an die Uniklinik in Freiburg überweisen.

Dies sah auch Ortsvorsteher Klaus Martin so, dankte für die Bereicherung der Fasnet und bescheinigte dem noch jungen Verein, dass er nach sechs Jahren voll in der Obereschacher Vereinsgemeinschaft integriert sei.

Zügig konnten die Wahlen abgewickelt werden, da diese gut vorbereitet waren. So wurden Christian Schmidt als Schriftführer und Severin ­Reisinger als zweiter Kassierer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für den bisherigen Vize-Vorsitzenden Michael Brugger wurde der bisherige Beisitzer Manuel Engesser in dieses Amt gewählt, und seine Aufgabe übernimmt in Zukunft Janik Lees.