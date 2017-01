Es zieht sich wie ein roter Faden durch manche Beschwerde-Mails an die Verwaltung: Einzelne Bürger machen Gastronomen, "Scheuer"-Verantwortlichen und Vereinen das Leben schwer. Wohlgemerkt: Es geht nicht um Anwohner, die sich zu Recht über unverschämte Krawallbrüder und -schachteln beschweren, sondern um eine überschaubare Zahl an Konzerten an der Kalkofenstraße, an eine Bonsai- Bewirtung in einem kleinen Innenhof und sechs Sommerfeste am Walkebuck. Viele Stimmen verpuffen im Nichts, während Einzelne mit allen Mitteln ihr Recht einfordern. Wer auch immer hier die Weichen für Einschränkungen stellt, ob Justiz oder Stadt, ist zu Recht in der Kritik: Interessen einer Mehrheit werden Einzelinteressen geopfert. Demokratische Spielregeln werden nach dem Motto missachtet: Wer am lautesten brüllt, der wird gehört.