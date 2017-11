VS-Villingen. Einer der ganz großen deutschsprachigen Schauspieler, Udo Samel, war in der Rolle des im Jahr 2014 verstorbenen Cornelius ­Gurlitt in Villingen am Theater am Ring zu Gast.

Ein Mann versteckt 1280 wertvolle Bilder in seiner Wohnung und wird durch eine Zollkontrolle entdeckt, weil er 9000 Euro Bargeld mit sich trägt. Auf der Bühne steht Samel als kindischer Bube, der mit seiner elektrischen Eisenbahn vor einem Alpenpanorama spielt, als es unvermutet klingelt. Umgeben von umgedrehten Bildern, Picasso, Chagall, Monet, Renoir, Klee und anderen Größen der klassischen Moderne, wie sich im Verlauf des Stückes herausstellt, bittet er diese, seine ­"Familie" still zu sein. Er spielt vor den Besuchern den skurrilen, frivolen Alten, der in das Blickfeld der Steuerfahndung geraten ist.

Nüchtern wollen Karl Friedrich (Boris Aljiovic) und Lise Schmidt (Anika Mauer) diesen Fall aufdecken und haben keine Erklärungen für die vielen Ungereimtheiten in diesem, für sie befremdlichen Leben. Sie finden bei Gurlitt nur seine Vaterfigur. "Ein feiner Mann, rechtschaffen und gütig", wie er sagt.