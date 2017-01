Villingen-Schwenningen Güntert lobt seine Mitarbeiter

Die Geschäftsleitung hatte langjährige und verdiente Mitarbeiter zu einer Feierstunde ins Gasthaus Löwen in Brigachtal eingeladen und in diesem Rahmen die Jubilare geehrt. Uwe Waldvogel, ­Manuel Denz, Bernd Hieske und Monika Rösler gehören dem Unternehmen seit zehn Jahren an, Silvia ­Vögele seit 25 Jahren. Nicht teilnehmen konnte Jörg Rosteck, der ebenfalls im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum feiern konnte.

Geschäftsführer Georg ­Güntert bedankte sich im Namen der Geschäftsleitung für die langjährige, engagierte und konstruktive Zusammenarbeit sowie die gezeigte Treue zum Unternehmen. Er hob hervor, dass der Erfahrungsschatz und das Wissen, die diese langjährigen Mitarbeiter haben, tragende Säulen der Firma Güntert Präzisionstechnik sind, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, das seinen Sitz in der Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet Vockenhausen in Villingen hat.

Als Anerkennung erhielten die Jubilare von Georg ­Güntert ein Geldgeschenk und einen Blumenstrauß, verbunden mit den besten Wünschen für weiterhin viele gemeinsame und erfolgreiche Jahre. Im Anschluss wurden im geselligen Kreis bei einem guten Essen viele Begebenheiten aus der Firmengeschichte in Erinnerung gerufen und ausgetauscht.