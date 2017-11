Villingen-Schwenningen Günstige Bedingungen für Finanzen

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Positive Signale bei den Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden lassen günstige Rahmenbedingungen für die Kreisfinanzen im Jahr 2019 erwarten", erklärte der Landrat. Allerdings plädierte er in seiner Rede für eine Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes von 31,1 Prozent. Dies unter anderem dewegen, weil die pauschale Kostenerstattung des Landes für Unterbringung und Integration der Asylbewerber wohl nicht ausreichen und der Haushaltplanentwurf für 2018 einen ungedeckten Aufwand von etwa 3,8 Millionen Euro aufweist. Ob die Spitzabrechnung, der das Land für 2015 und 2015 zugestimmt habe, auch für 2017 und 2018 angewendet werden könne, sei bisher noch offen. Städte und Gemeinden, darauf wies Hinterseh hin, erhalten 2018 eine Entlastung von 2,1 Millionen Euro. Nach einem Rückblick auf die positiven Ereignisse des vergangenen Jahres, wie zum Beispiel Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle, des 24-Stunden-Hubschraubers und der Straßenmeisterei Hüfingen sowie dem ersten Spatenstich für das neue Kreistierheim in Donaueschingen, kam Hinterseh auf den Haushaltsentwurf 2018 zu sprechen. Die wirtschaftspolitischen Risiken hätten sich, so Hinterseh, in den vergangenen Monaten deutlich verringert, sowohl was die Politik der USA betreffe als auch den Brexit. Die Gemeinschaftssteuern seien bis September 2017 um 7,7 Prozent gestiegen. Trotz eines erheblichen Investitionsprogrammes und zusätzlich gewährter Mittel für den Breitbandausbau habe man der Allgemeinen Rücklage 2016 einen Betrag von 8,2 Millionen Euro zuführen können, sagte Hinterseh. In diesem für 2018 maßgeblichen Haushaltsjahr habe sich die Steuerkraftsumme der Gemeinden nochmals um 6,1 Prozent auf nun über 288 Millionen Euro erhöht. Trotz der anhaltend positiven wirtschaftlichen seien im Sozial- und Jugendhilfebereich steigende Aufwendungen zu verzeichnen. "Man mag gar nicht daran denken, wie sich diese Zahlen entwickeln, wenn wir womöglich einmal wieder wirtschaftlich schlechtere Zeiten haben werden", sagte der Landrat. Eine Deckungslücke von mehr als 4,4 Millionen Euro entstehe 2018 im Asylbereich.

Investitionen müssen mit der Einführung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens als Ganzes genannt werden, dass heißt, es gibt keine Haushaltsreste mehr. Dadurch wächst das Investitionsvolumen 2018 auf 26,5 Millionen Euro an.

Vorgesehen sind so insgesamt 8,1 Millionen Euro für das kommunale Breitbandnetz, aber nur 500 000 Euro im Jahr 2018. 4,1 Millionen brutto (1,1 Millionen Euro 2017) sollen in Straßen investiert werden. Die Elektrifizierung der östlichen Höllentalbahn sichere die bessere Anbindung des Kreises erklärte Hinterseh. Letztlich soll die umsteigefreie Verbindung von Villingen nach Freiburg stündlich verkehren, und zwar so, dass sowohl Pendler in den Morgenstunden als auch Konzertbesucher in den Abendstunden auf ihre Kosten kommen. Zum Einstieg in die kostenintensive Bauphase sollen 2018 vier Millionen Euro bereit gestellt werden.