Villingen-Schwenningen Menschen und ihre Geschichten

Villingen-Schwenningen. Lauten Applaus für eine Uraufführung hat es am Donnerstagabend im Kommunalen Kino Guckloch in Villingen ge geben: Viele der Mit- wirkenden, die der Südwestrundfunk für seinen Beitrag "Rund um Villingen-Schwenningen" in der Reihe "Expedition in die Heimat" vor die Kamera geholt hatte, zeigten sich bei der Preview begeistert vom Ergebnis. Menschen in der Region zu endecken, die deren Seele ausmachen, habe sich der Sender für diese Reisereportagen zum Ziel gesetzt, erklärte der leitende Redakteur Norbert Bareis. Und das ist dem Regisseur Jochen Schmid mit seinem Team in der Doppelstadt gelungen.