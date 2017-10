Villingen-Schwenningen Guckloch-Kino ins "Maison de France"?

In einem Brief an der Oberbürgermeister Rupert Kubon machen der Vorsitzende Helmut Kury und Geschäftsführer Bernhard Fabry auf die Bedeutung des Gebäudes auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände Mangin aufmerksam, auf dem zukünftig unter anderem die städtische Verwaltung konzentriert werden soll.

Das Gebäude stelle eines der wenigen erhaltenen Musterbeispiele dar für ein neues Architekturverständnis der 50er Jahre. Zudem wurde das Militärgebäude bald eine "Begegnungsstätte für Mitglieder sich aussöhnender Nationen, die auch der deutschen Zivilbevölkerung offenstand". Dadurch würde der Maison de France eine gesellschaftspolitische Bedeutung zukommen.

Aus Sicht des Kunstvereins würde die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes dafür sprechen, dass zukünftig das Guckloch-Kino dort hin zieht – zumal die Betreiber seit langem nach einer geeigneten Spielstätte suchen würden. In Frage käme auch eine Kindereinrichtung. Man appelliere deshalb an den Gemeinderat, das Baudenkmal nicht dem Abriss preiszugeben, sondern in Einklang mit dem Denkmalschutz als "herausragendes Zeugnis der 50er Jahre" zu erhalten.