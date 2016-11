VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 zeigt morgen, Mittwoch, 20.15 Uhr, den norwegischen Spielfilm "Welcome to Norway" (Original mit Untertiteln). In dem Film des norwegischen Regisseurs Rune Denstad Langlo hat der Besitzer eines maroden, leerstehenden Hotels irgendwo im Norden des Landes die Idee, Geflüchtete einzuquartieren, um sich mit den staatlichen Geldern eine goldene Nase zu verdienen. Doch dann merkt er, dass das nicht so einfach ist. Reservierungen sind über das Internet unter guckloch-kino.de möglich.