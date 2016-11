Villingen-Schwenningen. Gleich zweimal ist die Polizei Schwenningen am Abend der Halloween-Nacht über Jugendliche mit "Grusel-Clownmasken" informiert worden. In einem Fall klingelten die unbekannten Jugendlichen gegen 19.30 Uhr an einem Wohngebäude in der Paulinenstraße. Zu einer zweiten Meldung kam es dann kurz vor 23 Uhr. Eine Hunde-Spaziergängerin wurde beim Schulzentrum am Deutenbergring von einem Träger einer "Grusel-Clownmaske" erschreckt. Trotz sofortiger Überprüfung konnten die Maskenträger von den Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden.